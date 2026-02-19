ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಪ್ರೇರಣೆ: ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ; ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Published : February 19, 2026 at 11:31 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡ್ಲುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಹಾರದ ಹೋಟೆಲ್ನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿ ಕಡ್ಲೆಹುಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಉಣ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಬಾತ್, ಹಾಲಿನ ಗಿಣ್ಣು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೇಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಇವರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರು ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯ : ಶ್ವೇತಾ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ, ವಿಷಮುಕ್ತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಊಟಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಏಕೆ ನೀಡಬಾರದು? ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನವಣೆ, ಸಾಮೆ, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ, ಜೋಳದ ತಿನಿಸುಗಳು, ಹಾಲಿನ ಗಿಣ್ಣು, ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಪೇಯಗಳು, ಕಡ್ಲೆಹುಳಿ, ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಲ್ಲ: ಈ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ 200-300 ಮಂದಿ ಖಾಯಂ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
