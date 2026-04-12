ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುವತಿಯ ಅಪಹರಣ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

BENGALURU ಚಾಕು ಇರಿತ ಅಪಹರಣ KIDNAP
ಮೃತ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
Published : April 12, 2026 at 1:19 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುವತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾಗೇಶ್ವರಿ (55) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್​ 25ರಂದು ಆಡುಗೋಡಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಗೇಶ್ವರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡೆಯವರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಗೇಶ್ವರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

BENGALURU ಚಾಕು ಇರಿತ ಅಪಹರಣ KIDNAP
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮಾಗೇಶ್ವರಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಕಿರಣ್​ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಕೆಯ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿರಣ್​ನನ್ನು ತೊರೆದು ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಗೇಶ್ವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಯುವತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತವನ ಕಡೆಯವರು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು​ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಮಾಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರಣ್​, ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಮಣಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

BENGALURU
ಚಾಕು ಇರಿತ
ಅಪಹರಣ
KIDNAP
WOMAN DIES AFTER BEING STABBED

