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ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಥಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

WOMAN SLAPPED PASSENGER BENGALURU BMTC BUS ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗೆ ಥಳಿತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 8:46 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಆರೋಪದಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಥಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ನಾಗವಾರ ಬಳಿಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯು ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಯುವತಿಯು ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಯನ್ನ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಯುವತಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈತ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಮನ್ಯತಾ ಮಾರ್ಗದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಮೈ ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಎಂದು ಯುವತಿಯು ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

WOMAN SLAPPED PASSENGER
BENGALURU
BMTC BUS
ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ
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