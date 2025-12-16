ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 5:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೊರಿಯರ್ ಕಂಪನಿ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕರು, 2.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊರೆತಿವೆ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು.
ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ: 'ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಲಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೆರಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆ್ಯಪ್ವೊಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದೂ ವಂಚಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ: ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ, ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಂಚಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 'ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎನ್ಓಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮರಳಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕವೇ ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ (1930) ಹಾಗೂ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಲಿ:
1. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
2. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
3. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ: ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೈಬಿಡಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ: ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (cybercrime.gov.in) ಅಥವಾ 1930 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
