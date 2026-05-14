ಬರಡು ಭೂಮಿಗೆ ಗಂಗೆ ಹರಿಸಿದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಸೂರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಈರವ್ವನಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ...!

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 29 ಕಂತುಗಳ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್​ ಕೊರೆಸಿದ್ದು, ನೀರು ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್​.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

WOMAN SAVES MONEY FROM GRUHALAKSHMI SCHEME AND DIGS BOREWELL IN HER FIELD
29 ಕಂತುಗಳ ಹಣದಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್​ ಕೊರೆಸಿದ ಮಹಿಳೆ. (ETV Bharat)
Published : May 14, 2026 at 1:46 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣದಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​​, ವಾಷಿಂಗ್​​​ ಮಷಿನ್​​, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು, ಬಂಗಾರ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 29 ಕಂತುಗಳ ಹಣದಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್​ ಕೊರೆಸಿ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಈರವ್ವ ಅಂಗಡಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏ.28ರಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ 2.5 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದು, ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 5 ಇಂಚು ನೀರು ದೊರೆತಿದೆ. ಇದು ಈರವ್ವ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬರಡು ಭೂಮಿಗೆ ಗಂಗೆ ಹರಿಸಿದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬಳಸದೇ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ₹ 54,000 ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಪತಿ ಭರಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ರಮೇಶ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ₹50,000 ವ್ಯಯಿಸಿ 220 ಅಡಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 90 ಅಡಿಗೆ 5 ಇಂಚು ನೀರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಲ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ₹4000 ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ₹ 80,000 ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದ್ದು ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಈ ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈರವ್ವ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಭರಮಣ್ಣ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ (ETV Bharat)

ಈರವ್ವ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಮೇಶ ಅಂಗಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಹಾಕಿಸುವುದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದರು. ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಟಾರ್ ತಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ಹೊರತಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2.5 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್​ವೆಲ್​, 5 ಇಂಚು ನೀರು (ETV Bharat)

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೇ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸಿರುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಹಣ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

