ಹಾವೇರಿ: ಮೃತಪಟ್ಟಳೆಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ; ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ!
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2026 at 9:02 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ವೈದ್ಯರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಾವಿನಂಚಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಗೊಡಚಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗೊಡಚಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ 63 ವರ್ಷದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಸಂಕೋಳ್ಳಿ ಬದುಕಿ ಬಂದವರು.
ರೇಣುಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೇದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಸ್ತಾಗಿ ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರು ರೇಣುಕಾರ ಪಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಟ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ರೇಣುಕಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿತು: ರೇಣುಕಾ ಕೊನೆಯುಸಿರೇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ರೇಣುಕಾ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರೇಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ರಕ್ತದೋತ್ತಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೇಣುಕಾ ಮರಳಿ ಜೀವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹೋದರಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರೇಣುಕಾ ಅಕ್ಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು, ಈಗ ಇವರೂ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೇಣುಕಾ ಸಹೋದರಿ ಅನಸೂಯಾ, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ರೇಣುಕಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೇದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಉಸಿರಾಟ ಗೋರ್ ಗೋರ್ ಎನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ರೇಣುಕಾ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿಡುವವರು ನೀರು ಬಿಡಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ರೇಣುಕಾಳ ಕರೆತಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅವಳನ್ನ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ನಾವು ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದರು. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಈ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಜೀವ ಉಳಿಯಲು ಈ ವೈದ್ಯರೇ ಕಾರಣ, ನಾವು ರೇಣುಕಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ನಾವು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಕೆಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯವುಂಟಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಸಹ ರೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಸಹ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೇಣುಕಾ ಪುತ್ರ ಬಸವರಾಜ್, ಅಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದೆವು. ವೈದ್ಯರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಮಗೆ ಅಮ್ಮನ ಉಸಿರೇ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕೆಲವರು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆವು. ಮೃತಪಟ್ಟರೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪ್ರಭು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮಾಗನೂರು ರೇಣುಕಾರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರು ನೀರು ಕುಡಿಸಲು, ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉಸಿರಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿ ರೇಣುಕಾರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಬಿಪಿ, ಪಲ್ಸ್, ಶುಗರ್ ಲವಣಾಂಶ ನೀಡಿದಾಗ ರೇಣುಕಾಳ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಪೀಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಗಂಟೆಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ರೇಣುಕಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ರೋಗಿಗಳು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಪ: 15 ಬಾಲಕಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ!