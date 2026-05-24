ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಪದವೀಧರೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರತ್ನಮ್ಮ!
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಇದರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 24, 2026 at 9:42 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತ, ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಎಂಬವರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಪತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ 1.30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ರಾಗಿ, ಅಲಸಂದೆ, ಹಸಿರುಕಾಳು, ಹುರುಳಿ ಇತರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಗಿ ಫಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾಲ್ಕು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕವೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಭ: ಕೆಲವರು ನಾಲ್ಕೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ತಮಗಿರುವ ಅಲ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2ರಿಂದ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ವಾರದ ರಜೆ, ಇತರೆ ರಜೆಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹಲವರು ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿರುವ ರತ್ನಮ್ಮ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ, 12 ವರ್ಷದಿಂದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರತ್ನಮ್ಮ, '1.30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ರಾಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಲಸಂದೆ, ಹುರುಳಿ, ಹಸಿರುಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಸುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುಂಠಿ ಕಡ್ಡಿ ಹುಲ್ಲು, ಜೋಳದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.
'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ, ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರತ್ನಮ್ಮರ ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನ್ನ ಪತ್ನಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. 80 ತೆಂಗು, 300 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
