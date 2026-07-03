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ಕಲ್ಲಿನಿಂದ‌ ಜಜ್ಜಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿ: ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುತ್ರ - ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್​

ಕಲ್ಲಿನಿಂದ‌ ಜಜ್ಜಿ ಗಂಡನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Woman Kills Husband: Two arrested, including son, for helping carry body
ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹನುಮೇಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 3, 2026 at 8:57 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 9:03 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಲ್ಲಿನಿಂದ‌ ಜಜ್ಜಿ ಗಂಡನನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಸೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ(40) ಹಾಗೂ ಹನುಮೇಗೌಡ (20) ಬಂಧಿತ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಶಿವಪ್ಪ(42) ಎಂಬುವರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಹನುಮೇಗೌಡನ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್ ಟಿ (ETV Bharat)

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.‌ ಪತಿ ಶಿವಪ್ಪ ಕುಡಿದು ಬಂದು‌ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಪುತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕೊಲೆಯಾದ ತಂದೆಯ ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇದೆಲ್ಲ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗಂಡ: ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶಿವಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ. ಇದೇ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿ-ಮಗ ಸೇರಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ತಂದು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಗ ಹನುಮೇಗೌಡನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುಕೋ, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನದಳದಿಂದ‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ಪುತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಸ್ಪಿ, ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ಹನುಮೇಗೌಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಪ್ಪ, ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹಾಗೂ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು, ಇದರಿಂದಲೇ ಬೇಸತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುದಾಗಿ ಪುತ್ರ ಹನುಮೇಗೌಡ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : July 3, 2026 at 9:03 PM IST

TAGGED:

WOMAN KILLS HUSBAND
DAVANAGERE MURDER CASE
ಗಂಡನ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಹೆಂಡತಿ
DAVANAGERE
MURDER CASE

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