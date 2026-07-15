ಜಿಮ್ಗೆ ಬರುವ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನರ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ದೂರು ದಾಖಲು, ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಂದ ತಾಯಿ
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 15, 2026 at 6:14 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನರ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪವರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಸಿ ಹಲವು ಸಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ವಿವರ: 'ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಪವರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಜಿಮ್ನ ಮಾಲೀಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂ. ಎಂಬಾತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉಡುಪು ಧರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆಯಿದೆ. ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು, ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, 'ನಾನು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಹರಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಒಳಗೊಳಗೇ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ದಿನಾಂಕ 28.03.2026ರಂದು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ಇದೇ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಜಿಮ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಜಿಮ್ಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 'ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಅಂತಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಭಯದಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಪುನಃ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನನ್ನ ಅಸಾಹಯಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಹೆದರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನರ್ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: 'ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕನ ತಾಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಜಿಮ್ಗೆ ಬರುವ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಜಗಳವಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಅ ಮಹಿಳೆಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಿಳೆ, ಮತ್ತವಳ ಗಂಡನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆತನನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಾಯಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರಿಷತ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಮ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಣಿಕಂಠ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಯೋಗ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 12-13 ಜನ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವತಿಯರೇ ಈತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ನ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಮ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನೇರ ಹೊಣೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ: ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಿಮ್ನ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮಣಿ ಸರ್ಕಾರ್, ಎಸ್.ಟಿ. ವೀರೇಶ್, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಿಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈನರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರೈನರ್ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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