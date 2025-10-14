ದರೋಡೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಧೀರ ಮಹಿಳೆ ಇವರು!
ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ದರೋಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗೃಹಿಣಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಲತಾ ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿ ಹೋರಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಲತಾ ದಂಪತಿ ಹಾಗು ಓರ್ವ ವೃದ್ಧೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಸುಮಲತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಅತ್ತೆ ವೀರಯಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ನುಗ್ಗಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಲತಾ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ದರೋಡೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಕೈ, ಕೊರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ವೃದ್ಧೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಲತಾ, "ಅಂದು ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅದೇನೋ ಶಬ್ಧ ಆಯ್ತು. ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ಧ. ಭಯ ಆಯ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ, ಯಾರೋ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ, ಎದುರು ರೂಮ್ ಬಳಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆಗ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ, ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ, ಯಾವ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ನನಗೆ ಗದರಿದರು. ನೀನು ಏನೋ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದ, ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಕಳ್ಳ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ. ನಾನು ಆತ ಎತ್ತಿದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ಹಿಡಿದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲು ತುಳಿದಾಗ ನಾನು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಳ್ಳ ಮುಂದಾದಾಗಲೂ ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಜ್ಜಿಯ ಸರ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ನನಗೆ ಮೇಲೇಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಳ್ಳ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ. ನಾನು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದೆ. ಅವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೂ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು- ಸುಮಲತಾ: "ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆದರಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ದರೋಡೆಗೆ ಬಂದವರು ಇದೇ ಊರಿನವರು. ನಾನು ಕಳ್ಳನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು,
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಆಗ ಹೆದರಬಾರದು. ನಾವು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸುಮಲತಾರ ಪತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ತರಲು ಹೋದಾಗ ಕಳ್ಳರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ದರೋಡೆಕೋರರು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಪತ್ನಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಿ ಬಿಡದೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು. ಅದ್ರೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳ ತಂದಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯ ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಂಟಿ ಮನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ರುದ್ರೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯವರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹಂಸತಾರಕಂ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
