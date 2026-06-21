ಬೆಂಗಳೂರು: ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಟೆರಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.
Published : June 21, 2026 at 2:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು, ತಾವೇ ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜೂನ್ 18ರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ (58) ಮೃತರು.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಜೂನ್ 18ರಂದು ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಮಾಪ್ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಟೆರಸ್ ಮೇಲಿದ್ದ ರೂಮ್ ಒಂದರ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶೀಟ್ ಮುರಿದುಹೋಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮರ ಬೆಳೆದು ಮನೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳೇ ಮಾಪ್ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಬೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಶೀಟ್ ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಉಲ್ಟಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕಾಲು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆಕೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಪತಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗರಾವ್ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಟವಾಡುವಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದು ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಾಲಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಡಿಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಫ್ರಿನ್ (5) ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಸಮನ್ವಿ (5) ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಸಂಜೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
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