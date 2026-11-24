ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ; ಲಾಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಯುವತಿಯ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ; ಪ್ರಿಯಕರನ ಬಂಧನ
ಲಾಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಯುವತಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 12:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಲಾಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪದಡಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಗಂಗಮ್ಮನಗುಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಸನ ಮೂಲದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ (23) ಮೃತ ಯುವತಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಂತೋಷ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಪ್ರಿಯಕರ ಸಂತೋಷ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಾಡ್ಜ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ರೂಮ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಾಡ್ಜ್ನ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದ ನೈಜ ಸಂಗತಿ ಏನು? ಆಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ: ಐಶ್ವರ್ಯಾಳ ತಾಯಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಆಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಂತೋಷ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಕೊನೆಗೆ ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್, ಬಳಿಕ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ. ಈ ನಡುವೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾಳ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮನೆ ಬಳಿಯೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಂತೋಷ್ನಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೂ ಆತ ಪದೇಪದೇ ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂತೋಷ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಸಂತೋಷ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಆಕೆ, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೂಮ್ ಚೆಕ್ಇನ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಲಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಲಾಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಡವಿರುವುದರಿಂದ ಗಲಾಟೆಯ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯುವತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆರೋಪಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಶವಂತಪುರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ನಾಗೇಶ್ ಡಿ.ಎಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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