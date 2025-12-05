ETV Bharat / state

ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಶ್ವಾನಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಗೃಹಿಣಿ ; ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಶ್ವಾನಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

woman-dies-after-dogs-attacked-in-davanagere
ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಅನಿತಾ ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಲಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಎರಡು ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ತಬ್ಬಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಪಕ್ಕ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನಿತಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ 2 ಸಾಕಿದ ಶ್ವಾನಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಮೊಣಕೈ, ಕಾಲು, ತಲೆ, ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಲೆಯನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.

ಶ್ವಾನಗಳ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಪಿಡಿಒ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗದೇ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಹೊನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಅನಿತಾಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಪತಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಈ ಸಾಕಿದ ಶ್ವಾನಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವೇ ಇದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಡರಾತ್ರಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಹೊರ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

dog
ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶ್ವಾನ (ETV Bharat)

ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶ್ವಾನಗಳ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನಿತಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾಣತೆಗೆದ ಶ್ವಾನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ವಾನಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸಾಕಿದ ಶ್ವಾನಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಯಾರು ಆ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲು ಕಾರಣರಾದ ಶ್ವಾನಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ.

woman-dies-after-dogs-attacked-in-davanagere
ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಪಿಡಿಒ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ‌. ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಶಂಕಿತರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ: ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹಳನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಾಯಿಗಳ‌ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು, ಶ್ವಾನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕುರಿ, ದನ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.‌ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಮಾಲೀಕರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿವೆ. ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಆಗಮಿಸುವ ವೇಳೆ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೂ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಕ್ಕಳು, ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳುವ ರೈತರು ಭಯ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದವು, ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಬೊಗಳುತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ,‌ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮಗ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ‌ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು, ಆಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆತಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮೃತ ‌ಮಹಿಳೆಯ ಕೈ ತಿಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WOMAN DIED BY DOG ATTACK
STRAY DOGS
ಶ್ವಾನಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ
DAVANAGERE
DOGS ATTACK

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

