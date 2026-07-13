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ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಸಾವು, ಮೂವರ ಬಂಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

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ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 1:18 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 1:24 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ(48) ಎಂಬವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.‌

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೋನಾಬಾಯಿಗೆ ಮೈದುನ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವಿತ್ತು. ಮೃತಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎದುರು ಕುಳಿತು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಡೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಸೋನಾಬಾಯಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೋನಾಬಾಯಿ ಅವರ ಗಂಡನ ತಮ್ಮ (ಮೈದುನ) ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋನಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೋನಾಬಾಯಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಮೂವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್, ಆತನ ಪುತ್ರ ಮಧುನಾಯ್ಕ್, ಪತ್ನಿ ಸುಮಿತ್ರ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಜೊತೆ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ

Last Updated : July 13, 2026 at 1:24 PM IST

TAGGED:

PROPERTY DISPUTE
ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
DAVANAGERE
WOMAN DIES

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