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ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು: ಮೂರು ಜನರ ಬಂಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿಷ ಸೇವಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಡೆದ ಪುತ್ರ (ಎಡಬದಿ) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 1:18 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ : ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.‌

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ(48) ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಸೋನಾ ಬಾಯಿ, ಮೈದುನ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಇತ್ತು. ಮೃತಪಟ್ಟ ಗಂಡನ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೃತ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಗಂಡನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಜಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ, ಮೈದುನನಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತು.

ಆದರೂ, ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿಸಲು ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಹೀಗಾಗಿ, ಸೋನಾ ಬಾಯಿ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎದುರು ಕುಳಿತು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಡೆದಿರುವ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಾಬಾಯಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು: ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್‌‌ನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೃತ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಅವರ ಗಂಡನ ತಮ್ಮ (ಮೈದುನ) ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋನಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಮೂರು ಜನರು ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್, ಪುತ್ರ ಮಧುನಾಯ್ಕ್, ಪತ್ನಿ ಸುಮಿತ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಜೊತೆ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ

TAGGED:

PROPERTY DISPUTE
POISONING
ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
DAVANAGERE
WOMAN DIES

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