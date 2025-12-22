ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಮೋಸ ಆರೋಪ; ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಸೇನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 22, 2025 at 8:32 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 9:12 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಮೋಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಸೇನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮೃತರ ಅಕ್ಕ ಹೊನ್ನರ್ ಬಿ ಎಂಬವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೇಕ್ ಎಂಬಾತ ಆಕೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೇಕ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ನಾನು ದರ್ಗಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಗಳು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು ಎಂದಿದ್ದಳು. ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಹಗ್ಗ ಬಿಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮೃತರ ತಾಯಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೇಖ್ಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿ, ಮಗ ಇವಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬಾತ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಂದ ಅವಳ ಡಿವೊರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ತಂಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಯಾರ ವಿರುದ್ದವೂ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಸರಿಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು" ಎಂದು ಮೃತರ ಅಣ್ಣ ನಿಜಾಮ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ನಿನ್ನೆ ಹುಸೇನ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಬಂದೆ. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇಂಥವರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
