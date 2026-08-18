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ರಾಯಬಾಗ: ನಾಗರಪಂಚಮಿ ದಿನವೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

BELAGAVI NAGAR PANCHAMI WOMAN DIED BY SNAKE BITE ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಸತ್ಯವ್ವ ಶಿವಾನಂದ ಶಿಂಗೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 11:36 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಬಾಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಯಬಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸತ್ಯವ್ವ ಶಿವಾನಂದ ಶಿಂಗೆ(43) ಮೃತರು.

ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರದ ಸತ್ಯವ್ವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಸ ಕೀಳುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಳಕಮಂಡಲ ಹಾವು ಸತ್ಯವ್ವ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ.

"ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ವ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ ಏರಿ, ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು" ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಬಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
NAGAR PANCHAMI
SNAKE BITE
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
WOMAN DIES

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