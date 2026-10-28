ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲ: ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದರೂ ಫೋಟೋ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್; ಮಹಿಳೆಗೆ ₹2.90 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ
ಸಾಲ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹13,300 ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.
Published : October 28, 2026 at 8:40 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ನಗರದ 37 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ‘Prefer App’, ‘Credit App’ ಹಾಗೂ ‘Flexy b’ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ - ವಿಳಾಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿನಾಂಕ 22-05-2026 ರಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಖಾತೆಗೆ ₹50,000 ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ₹1,50,000 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2,00,000 ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದರೂ ಮುಗಿಯದ ಕಿರುಕುಳ: ಸಾಲ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹13,300 ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ₹2,15,000 ಪಾವತಿಸಿ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಸಾಲ ತೀರಿತು ಎಂದು ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಂಚಕರು ಹೊಸ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು. ಅಪರಿಚಿತರು ಮಹಿಳೆಯ ಎಸ್ಬಿಐ ಖಾತೆಗೆ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹5,000, ₹10,000 ಹಾಗೂ ₹30,000 ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 8031462813, 8216567489 ಹಾಗೂ +911600303452 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ, "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಫೋಟೋ ಮಾರ್ಫ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ₹2.90 ಲಕ್ಷ ಸುಲಿಗೆ: ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿದ ಮಹಿಳೆಯು ವಂಚಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-07-2026 ರಿಂದ 02-10-2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಸ್ಬಿಐ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹2,35,994 ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹54,582 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹2,90,576 ಹಣವನ್ನು ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ತಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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