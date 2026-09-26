ಮಂಗಳೂರು: ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಮಿಷ; ಮಹಿಳೆಗೆ ₹18.28 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಂಚನೆ
ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 11:00 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ‘ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್’ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18.28 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದೂರುದಾರ 44 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ Lokal Jobs ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ HCL TECHNOLOGY LTD ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ, ಚೈತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ, ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಲ್ಕ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ದೂರುದಾರರಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ 2,87,728 ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಮಿಷ - 15.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಲೂಟಿ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸದ ವಂಚಕರು, ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’ (Gold Marketing Project) ಎಂಬ ನಕಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 212.529 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು (ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 15,40,745 ರೂ.) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2026ರಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಮೊದಲು 1,50,000 ರೂ. ಹಾಗೂ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 75,000 ರೂ. ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಪೀಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18,28,473 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಚೈತ್ರಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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