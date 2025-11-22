ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮುಖಂಡೆ‌ ಸೆರೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಟಿ ಅಸ್ಗರ್ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮುಖಂಡೆಯನ್ನು‌ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 22, 2025 at 4:25 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೊಲೆ ಯತ್ನ‌ ನಡೆಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮುಖಂಡೆಯನ್ನು‌ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂಧಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂಖಡೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಟಿ ಅಸ್ಗರ್ ಕೊಲೆ‌ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಖಾಲೀದ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣದ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮುಖಂಡೆ ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಬಲವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಟಿ. ಅಸ್ಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಸ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಖಾಲೀದ್ ಪೈಲ್ವಾನ್​ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ದೂರು, ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಟಿ. ಅಸ್ಗರ್ ಅವರು, ಭಾಷಾ ನಗರದ 5ನೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸಾಗುವಾಗ ಅಸ್ಗರ್​ನನ್ನು ಅಡ್ಡಹಾಕಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಖಾಲೀದ್ ಪೈಲ್ವಾನ್​ ಬಲವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.‌ ಆರೋಪಿ ಖಾಲೀದ್​ಗಾಗಿ ಅಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡೆ ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್‌ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿದ್ದ‌ರು.‌

"ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿತ್ತು.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಅಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಸ್ಗರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರ ವೈಫಲ್ಯ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಸ್ಗರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ವಾಪಸಾಗುವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ‌. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅಸ್ಗರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಶಾಝಿಬ್​ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಟಿ.ಅಸ್ಗರ್​ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು; ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ‘ಕಿಮೋಥೆರಪಿ’ ಕೇಂದ್ರ: ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

