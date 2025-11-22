ETV Bharat / state

ಕಾರವಾರ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹10.98 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 10.98 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರವಾರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

woman-cheated-of-more-than10-lakh-on-the-promise-of-an-online-part-time-job-in-karwar
ಕಾರವಾರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 22, 2025 at 7:31 AM IST

ಕಾರವಾರ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.98 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೇ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು. ನವೆಂಬರ್​ 4ರಂದು ಇವರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗೆ 'Mishika' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ದಿನಕ್ಕೆ 3,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದಾಗ, ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವಂಚಕರು, ಲಿಂಕ್​ವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 'Rent' ಎಂಬ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಂದ 10,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭಾಂಶ ಸೇರಿಸಿ 15,268 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಂಚಕರು ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅಂಕೋಲಾದ ಆವರ್ಸಾ ನಿವಾಸಿ ರೋಹನ್ ತಾಂಡೇಲ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರದ ತೇಜಸ್ ಎಂಬವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು, ವಂಚಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 10,98,113 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಸಲು ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭಾಂಶವೂ ಇಲ್ಲದೇ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರವಾರದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8985056339 ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರೋಹನ್ ತಾಂಡೇಲ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ-2023 ಕಲಂ 319(2), 318(4), 49 ಸಹಿತ 3(5) ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ-2000 ರ ಕಲಂ 66(ಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ, ಚರಸ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂಧನ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚರಸ್‌ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Woman cheated of more than10 lakh on the promise of an online part time job in karwar
ಚರಸ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂಧನ (ETV Bharat)

ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಚಿನ್ ಟೇಕಬಹುದ್ದೂರ್ ಗೋರ್ಖಾ (26) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಮುಂಡಗೋಡ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಚರಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 781 ಗ್ರಾಂ ಚರಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಶವಾದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಪಿಐ ರಂಗನಾಥ್ ನೀಲಮ್ಮನವರ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್​​ಐ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಕೋಟೇಶ ನಾಗರೊಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬುಡಿಗೇರ್, ಮಹಾಂತೇಶ ಮುಧೋಳ, ಶಿವಾನಂದ ದಾನಣ್ಣನವರ, ಅನ್ವರ್ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ಬಿಶಟ್ಟಪ್ಪನವರ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಡಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

