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ಮಂಗಳೂರು: ವಿದೇಶದಿಂದ 'ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹2.67 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ!

ವಿದೇಶದಿಂದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಹಣ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಮಂಗಳೂರು (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 7:01 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 7:10 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಫೇಸ್​ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಹಾಗೂ ದಂಡದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ 2,67,000 ರೂ. ಹಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿ 46 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಮೂಲದ 'ಡಾ.ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫೇಸ್​ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಅಪರಿಚಿತ, ದೂರುದಾರರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ 28, 2026ರಂದು ದೂರುದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಆತ, ನಿಮಗಾಗಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಹಣವಿರುವ 'ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್' ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 29ರಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ 'ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ' ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪಾರ್ಸೆಲ್​ನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಲಗೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ 28,000 ರೂ. ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಗದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ, 50,000, 26,000 ಮತ್ತು 20,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಂಬರ್​ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಂತರ ವಂಚಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ದೂರುದಾರರ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಫೋನ್ ಪೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ 26,000 ಮತ್ತು 30,000 ರೂ. ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 8ರಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಡ ತೆರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜುಲೈ 9ರಂದು ದೂರುದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ 87,000 ರೂ. ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕ, ಸೀಜ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,67,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರವೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ತಾವು ಸೈಬರ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : July 29, 2026 at 7:10 PM IST

TAGGED:

CYBER FRAUD
DAKSHINA KANNADA
ಗಿಫ್ಟ್ ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆ
GIFT PARCEL CHEATING
WOMAN CHEATED

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