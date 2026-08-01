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ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಸಿಸಿಬಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

BENGALURU CCB STATION BENGALURU ವಂಚನೆ FRAUD
ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಶಾ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 1:15 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದಾಸೆ ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕುಮುದಾ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಶಾ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾದ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಸಿಬಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಮುದಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಎಂಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುಮುದಾ ಅವರ ಮಗ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು "ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.

BENGALURU CCB STATION BENGALURU ವಂಚನೆ FRAUD
ಆರೋಪಿ ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಶಾ (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಓರ್ವ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಶಾನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಪೂಜೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಶಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ.​ ಇದಾದ ನಂತರ ವಂಚಕರು "ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ನಮಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.

ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮಾತು ನಂಬಿದ ಕುಮುದಾ, ತಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು 8.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಂಚಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.​ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಕುಮುದಾ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮುದಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಮುದಾ ಸಿಸಿಬಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಅಪ್ಸರ್​​ ಪಾಷಾ, ಶಂಕರ್​ ಹಾಗೂ ಭರತ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್​​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಪತ್ತೆಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಕ್ತರೇ ಎಚ್ಚರ!: ನಕಲಿ ವಸತಿಗೃಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ, ದೂರು ದಾಖಲು

TAGGED:

BENGALURU
CCB STATION BENGALURU
ವಂಚನೆ
FRAUD
WOMAN CHEATED BY FAKE BABA

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