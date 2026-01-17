ಮಂಗಳೂರು: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ: ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರಲು ಇದುವೇ ಈಗ ಸಾರಥಿ
ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
Published : January 17, 2026 at 12:13 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಹೋರಾಟ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆಯಿದು.
ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲದ ಝೀನತ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾದದ್ದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್.
ಝೀನತ್ ಅವರ ಬದುಕು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ –ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಗಂಡನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಿತ ಸಹಾಯ ಸಿಗದೇ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಝೀನತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಆಸರೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾರಿಗೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ: ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು: ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಝೀನತ್ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಯಿತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ, ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗ ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಝೀನತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ – ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸಾರಥಿ: ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಝೀನತ್ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಹಾಯ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಝೀನತ್ ಅವರ ಮಾತು.
ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಖಾದರ್ ಪೋಟೋ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಝೀನತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಝೀನತ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲದ ಹನೀಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಅವರು, "ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಬಡ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಝೀನತ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಹಣದ ಸಹಾಯವಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಝೀನತ್ ಅವರ ಕಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ. "ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ, ಸಹಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮಂಥವರ ಬದುಕಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಝೀನತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
