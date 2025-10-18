ETV Bharat / state

ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ: ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿಯಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಂಬಳೆ , ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಕಾಶವ್ವ ಕರಿಕಟ್ಟಿ (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಅ.13ರಂದು ಸವದತ್ತಿಯ ರಾಮಾಪೂರ ಸೈಟ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ದೇಹದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಶವ್ವ ಕರಿಕಟ್ಟಿ (34) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಮಹಿಳೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್ಸ್​​ಟೇಬಲ್​ ಸಂತೋಷ ಕಾಂಬಳೆ (35) ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸವದತ್ತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು..?: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶವ್ವ ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ​ ಸಂತೋಷ ಕಾಂಬಳೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ 2013ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 11 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಹ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪತ್ನಿ ಕಾಶವ್ವ ಸವದತ್ತಿ ಡಿಪೋಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಸವದತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಂತೋಷನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪತ್ನಿ ಕಾಶವ್ವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತಿ ಸಂತೋಷನಿಂದ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದಾದ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅ.13 ರಂದು ಪತ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ‌ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಂತಾ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.

ಇತ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾಶವ್ವ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್; ಇಬ್ಬರು ದುರುಳರ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಹಾಡಹಗಲೇ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 16ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಾ (20) ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಮಂತ್ರಿಮಾಲ್​ ಹಿಂಭಾಗದ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಳಿ ಆರೋಪಿ ವಿಘ್ನೇಶ್​ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ನಿವಾಸಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ (28) ಮತ್ತು ಈತ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಹಚರ ಹರೀಶ್ ಎಂಬವನನ್ನು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

