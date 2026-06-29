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ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ: ಪರಿಚಿತರಿಂದಲೇ ಹತ್ಯೆ ಶಂಕೆ

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೃತದೇಹ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಂಗಸಂದ್ರದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

WOMAN BODY FOUND SUSPICIOUSLY
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 12:59 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೃತದೇಹ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಂಗಸಂದ್ರದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೃತಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಮನ್ (40) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತಳ ಪರಿಚಿತರೆ ಯಾರೋ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್‌ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಮನ್, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ತಡರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಮನ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೃತದೇಹದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಹಿಳೆಯ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ); ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿಯ ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಜೂ. 17ರಂದು ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ ಇಂದರಗಿ (30) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಹಿಳೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ತೆರೆಯದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಅದೊಂದು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಕ್ಷತಾ ಎಂಬುವವರ ಗಂಡ ನಾನ್ನ ಸಾಬ್ ಎಂಬುವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಅನಂತರ ಜಿಗಣಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರಮೇಶ್ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯ ಕಳೆಬರವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕೂಡಲೇ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಂಡ ನಾನ್ನ ಸಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನ್ನ ಸಾಬ್​ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಕ್ಷತಾಳಿಗೂ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದರಗಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

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