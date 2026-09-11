ಚಹಾ ಕಪ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಎಂದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆತ: ಕೇರಳ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಜಿಬಿಎ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 1:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಹಾ ಕುಡಿದ ಕಪ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಎಂದ ಜಿಬಿಎ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವೈದೇಹಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಬಳಿಕ ಕಪ್ ಅನ್ನ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಕಸವನ್ನ ಕಸದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಕೈಸನ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏಕಾಏಕಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಂಪಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ): ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಬರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬಾತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಗರಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್, ಆತನ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸೈಯದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಧಾನದ ಬಳಿಕವೂ ಉಂಟಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಲು ಹಾಗೂ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸೈಯದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ವಹಿಸಿದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್, 'ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರಲು ನೀನ್ಯಾರು, ಕೇಸ್ ಆಗಲು ನೀನೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
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