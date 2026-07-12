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ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಮಾಟಮಂತ್ರ: ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನ

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 12, 2026 at 12:04 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಚೆಲ್ಲಿ, ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 65 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುಳಾ(65) ಎಂಬಾಕೆಯೇ ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ 1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್​ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 9ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಗಮನಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾಸಿವೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇತ್ರಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮಾನವೀಯ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ವಾಮಾಚಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು.

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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)

ಎಸ್​ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ, ''ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಮಾಚಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ಧೆ 2017ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಸಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಾಧೀಶರ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿ ಮಂಜುಳಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಆಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಮೀನು ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇತ್ತು. ಅದು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

WOMAN ARREST FOR BLACK MAGIC
CHIKKABALLAPUR
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಮಾಟಮಂತ್ರ
BLACK MAGIC FOR CIVIL CASE
BLACK MAGIC ON JUDGE

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