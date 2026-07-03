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ಬೇಬಿಕೇರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ: ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ NHRC

ಬೇಬಿಕೇರ್​ನಲ್ಲಿ‌ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್​​ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WOMAN ARRESTED ABUSING CHILDREN
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 3, 2026 at 4:48 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ರೂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಬೇಬಿಕೇರ್​ನಲ್ಲಿ‌ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆರೈಕೆದಾರರೇ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎಚ್​​ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂಧಿತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧ‌ನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಬಿಕೇರ್​​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇರ್​​ ಟೆಕರ್ಸ್​ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯ ಏನು?: ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್​​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಬಾತ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಿಎನ್​ಎಸ್​​ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಕೇರ್ ಟೇರ್ಕಸ್​​ಗಳಾದ ಮಂಜುಳಾ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಭವಾನಿ, ಸಿಂಧು, ಬಿಂದು ಸೇರಿ ಐವರ ಮೇಲೆ ಬಿಎನ್​​ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ: ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಭವಾನಿ, ಬಿಂದು, ಸಿಂಧು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮಂಜುಳಾ ಎಂಬಾಕೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ: ಇನ್ನು ಬೇಬಿಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ, ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸುಜಾತ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರಯಾಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಜಾತ ಸಹ ಅದೇ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಜಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ತನಿಖೆಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ NHRC: ಶಿಶುವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಕ್ಕಳ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

CHILDREN ABUSE IN BABY CARE
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ABUSING CHILDREN AT BABY CARE
WOMAN ARRESTED ABUSING CHILDREN

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