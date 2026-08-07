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ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದವರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ: ಬಳಿಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಕಿ

ವಂಚನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಕಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

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ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದವರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ; ಬಳಿಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಕಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 9:02 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ.ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಂಚನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಕಿಯು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ನಿವಾಸಿ ತಿಮ್ಮೆಗೌಡ ಎಂಬವರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 16ರಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 1.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ ಆ್ಯಪ್​​ವೊಂದನ್ನು ಇನ್​​ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್​​ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಮುಖಂಡ ಮಂಜೇಶ್ ಎಂಬುವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತಂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಮುಖಂಡ ಮಂಜೇಶ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಕ್ಕೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತಿನ ಸಂಘರ್ಷ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಸಂಬಂಧ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಂಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
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PEENYA POLICE STATION
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