ಅಪಘಾತವಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದರೂ ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದ ರಾಪಿಡೋ!: ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ
ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ 20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 8, 2026 at 9:33 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣವೊಂದರ ಘಟನೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 32 ವರ್ಷದ ಸಾನಿಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ ಜೂನ್ 17ರಂದು ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿತ್ತು. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯು, ''ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ರಾಪಿಡೋ ಕಂಪನಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸವಾರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವೆಸಗಿದ್ದ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ನಾನು ಗುಲ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ (ಸ್ಪ್ಲೇನೆಕ್ಟಮಿ) ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 9 ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದವು. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ 20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ರಾಪಿಡೋ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಪಿಡೋ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ.
ರಾಪಿಡೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ!: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಾಪಿಡೋ, "ಅಪಘಾತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ" ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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