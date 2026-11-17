ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ; ರೈತರನ್ನು ಸೆಳೆದ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಕೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 4:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಮೀನು, ನೀರು ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರುವ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮಣ್ಣು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಅಲ್ಪ, ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ, ಮನೆಯ ಆವರಣ, ಟೆರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದೆ.
ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (GKVK)ಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬದಲಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಯೂಸ್, ಪಾಲಕ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಪುದೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ. ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕಳೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ: ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ: ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮೂಲದ ರೈತ ತಿಮ್ಮೇಶ, ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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