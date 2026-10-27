ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ: ನ. 28ಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.
Published : October 27, 2026 at 4:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಈ ಹಿಂದೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನವಾಗಿರುವ ನವೆಂಬರ್ 26ರೊಳಗೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೊರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿವೆ.
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ, ಮಹಿಳಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಜಿಬಿಟಿಕ್ಯೂ+ ಸಂಘಟನೆಯ ಸುಮಾರು 100 ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದವು. ಕೇವಲ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದವು.
ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆದೇಶವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ ಅವರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರ ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ವಕೀಲ ವಿನಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭರವಸೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಎಐಎಲ್ಎಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ವಕೀಲೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು 'ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ) ಆದೇಶ, 2021'ರ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನಾಗಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದೊಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಲಾಠಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಾಯಕ ಕೆ.ವಿ. ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಿರುಕುಳ, ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾನಿಯಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಸಾಧನಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸುಜಾತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 30 ವಕ್ತಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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