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ಗದಗ: ಸುಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್‌

ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಟರ್ಬೈನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಘಟನೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

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ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 1:10 PM IST

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ಗದಗ: ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟರ್ಬೈನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ವಿಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಸುಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ (ETV Bharat)

ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಹಾಗೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಖರ ಕಾರಣ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.

ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಭಯಗೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಮುಳಗುಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

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TAGGED:

ELECTRIC SHORT CIRCUIT
ವಿಂಡ್​​ ಫ್ಯಾನ್​ ರೆಕ್ಕೆ
GADAG
WIND FAN BLADES BURNT

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