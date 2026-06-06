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ನಾಯಕರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡೋಣ: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

RAMALINGA REDDY
ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 6, 2026 at 2:40 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿರುವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ಮುಂದೆಯೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವೆ. ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವೆ ಎಂದರು.

ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಈಡೇರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ: ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಈಡೇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. ಈಗ ಅವರವರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತೇ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಿರುವೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅವರೇ ಬಂದು ಆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಹೋದರು. 1993ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವಂತೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಈಗಲೂ ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನಾ?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

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