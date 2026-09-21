ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮದಿ ತರಲಿದೆಯೇ
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರು, ರೈತರು, ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ ವರದಿ
Published : September 21, 2026 at 8:46 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನರು, ರೈತರು, ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಜನರ ವಿರೋಧವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ತೂಗುಗತ್ತಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೂಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ವರದಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಏಳನೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯವರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರೂಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವು. ಆದರೆ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಸನದಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮೈಲೆಜ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ವರದಿ ಜಾರಿ ತಡೆಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಜನೆ ಯಾರ ಬಳಿಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ಉಳಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಜೀವನವು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸದೇ, ಮಾನವ ಸಹಿತ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜನ ಜೀವನ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ರೈತ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಾಧಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೂಕ್ತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಮಲೆನಾಡು ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ತೀ.ನಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, "ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎನ್ಜಿಎಗಳು ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗಿಳ್ ವರದಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವರದಿ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು, ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರಪಂಚದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಲೆ ಬಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಸಹ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟರ ಪರ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಸಂಶೋಧಕರು. ಇವರು ವರದಿ ಕೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತೆವೆಂದು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯದೇ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು. ಏಳನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವರದಿ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು, ಶರಾವತಿ, ತುಂಗಾಭದ್ರಾ, ವಾರಾಹಿ, ಚಕ್ರ ಸಾವೆಹಕ್ಲು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಜನ ಬೀದಿ ಪಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 65 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದರು.
ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಸಹ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಗುರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿಎಂ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಸಹ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಪರ, ನೊಂದವರ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಶಿವಣ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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