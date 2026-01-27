ETV Bharat / state

ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ .

ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 27, 2026 at 4:11 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದನದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.‌ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಖಡಕ್ ಕ್ರಮ‌ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಶೂನ್ಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಂತಕ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ?. ಅಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. DPR ನಿಂದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ, ಯಾವುದು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡತದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರು?. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ನೀವು‌ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿ. ಅದು ಆಡಳಿತ, ವಿಪಕ್ಷ ಯಾರು, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಖಡಕ್ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ನಾನು ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನೇ ವಿಚಾರಿಸ್ತೇನೆ. ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಿತ್ತಾಡ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

