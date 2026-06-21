ಅಡ್ಡಮತದಾನ: 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ- ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರು ಅಡ್ಡಮತದಾನ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : June 21, 2026 at 6:55 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಸೇರಿ 11 ಮತಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು 1 ಮತ ಕುಲಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು 19ರಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಮಹೇಶ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎನ್.ಮಹೇಶ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂವರು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ಸೇರಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನೂ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ 12 ಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಯಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಗೌಪ್ಯ ಮತದಾನ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಥವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 30 ಮತಗಳು, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ 60 ಮತಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೆಡಿಎಸ್ 18, ಬಿಜೆಪಿ 3 ಹಾಗೂ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಅವರ ಒಂದು ಮತ ಸೇರಿ 22 ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತಗಳು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಂದಿರುವುದು 14 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ. 8 ಮತಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಮತ, ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ 1 ಮತ ಕುಲಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿ 12 ಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ವಿಫಲರಾದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ನಮಗಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ, ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತುಸಮಿತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಆ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಣೆಪ್ರಮಾಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ, ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲವೋ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರು ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಹತ್ತಿರವೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿ 81 ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಆಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದು ಏನೂ ಸರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯವೇ. ಸುಳ್ಳು ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಿಜೃಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸತ್ಯವೇ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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