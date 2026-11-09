ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬೀಗ?: ನ. 21ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಬಂದ್
ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ ವರದಿ
Published : November 9, 2026 at 7:11 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ವಿಮಾನವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ, ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ತನ್ನ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಗೋ, ನಂತರ ಸ್ಪೈಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 650 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರು 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಮಿಸಿತು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದಾಗ ವಿಮಾನಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಆಗದೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಂಡಿಗೋ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ಸ್ ವಿಮಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಮಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.
ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾಕರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ರೇಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 4.29 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಲ್ಲದೇ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಹಾರಟ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿಳಲಿದೆ.
ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಂ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ: ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಟ್ನ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತನಕ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಂ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ಮಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತೆ ವಿಜಿಎಫ್ ಸ್ಕೀಂನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೂ ನೀಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಂ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಂ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಜಿಎಫ್ ಸ್ಕೀಂ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಡಿಗೋ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.5 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಬದಲಿಗೆ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಕಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ಹಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಣಾರಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಳೆಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರನ್ ವೇ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇವರು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಲಿ ಎಂದರು.
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