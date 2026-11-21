ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಡ ಮಾಡದೇ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
Published : November 21, 2026 at 3:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರು ಹತಾಶರಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಡ ಮಾಡದೇ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡಲು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, 50 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ: 2,500 ರೂ. ಎಂದು ಅವರೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2,500 ಎಂದಿದ್ದು, 5 ಸಾವಿರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗೊಂದಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಿ. 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಬೊಗಳೆ ಮಾತು: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಬೊಗಳೆ ಮಾತುಗಳು. ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇವರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆದಾಗಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಘಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಹಣ ಇದೆ. ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇವರು ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನ.23, 24, 25 ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ 15 ಸಾವಿರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತೇನೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದು ಶತಸಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ ಎಂದರು.
ಐದೂ ಜಿಬಿಎ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುವುದು: ನಾನು ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಐದಕ್ಕೆ ಐದನ್ನೂ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಕಸ, ಬಸ್ ದರ, ಟನಲ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬುರುಡೆ ಬಿಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಸದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರೂ ಕಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದರೆ ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ, ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಅಂದರೂ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.
ಬರ ಪರಿಹಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಡಬಲ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಾಮವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಲಿ. ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಹಣ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ: ಹಿರಿಯೂರು ಉಪಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯೂರು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜಗಳ, ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೇ ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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