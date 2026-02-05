ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜಾರಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರುವ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರವೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : February 5, 2026 at 9:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಇ-ಡಿಎಆರ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಸಾಚರಣೆ-2026 ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ'ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದಿನೇ ದಿನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ದುರಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಜೀವಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೈಡ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರುವ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋರ್ ಇರಬೇಕು. ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಿಯಿರುವ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತೆರವು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಲಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.70 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4.50 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ 53 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಾಳಾಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಪೈಕಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಚಾಲನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ವ್ಹೀಲಿಂಗ್, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಿತ ಚಾಲಕರನ್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ 45 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೊಮೆಟಿಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಜಾರಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯದ 12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚನೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ, ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಸಲಹೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ನೋಂದಾಯಿತ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ 500 ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು AI ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏನಿದು ಇ-ಡಿಎಆರ್?: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ವಾಹನ ಹೆಸರು, ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. ಜೀವವಿಮೆ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
