ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ; ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಘೇರಾವ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇದೇ ತಿಂಗಳ 14ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೃಹತ್ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಘೇರಾವ್ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 10, 2026 at 10:41 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಫೆ.13ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆ.14ರಂದು ಬೃಹತ್ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ 86ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶದ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಸೇನೆ ಘೇರಾವು ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾವಿರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾವಿರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಪರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತಸಂಘ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಹೊಸಗೌಡ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಿಡೇನೂರಿನ ರೈತ 3 ತಿಂಗಳು 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಶಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ. ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು 2022ರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 2024ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರೈತ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದೇ 14ಕ್ಕೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಾವು ಹೊಲ ಮಾರಿದರೂ ಸಾಲ ತೀರುತ್ತಿಲ್ಲ': ರೈತ ಸಂಘದ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಚಲವಾದಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?. ಏಕೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು?. ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಇವರು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ?. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು?. ನಾವು ಹೊಲ ಮಾರಿದರೂ ಸಾಲ ತೀರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ 2,400 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇವತ್ತು 1,400ಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ 1,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ್ರೂ, ನಮಗೆ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 15,000 ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ರೈತನಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 14ರಂದು ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿಎಂಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಗೋವಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?. ಏನು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ?. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 30 ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಿನ ದಿನವೂ ಕಚೇರಿ ಅಲೆದಲೆದು ಪರಿಹಾರದ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಿಟ್ಟಿವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
