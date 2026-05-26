’2028ಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೊ ಅಥವಾ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ’: ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತೇ‌ನೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 6:51 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: 2028ಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೊ ಅಥವಾ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಎಂದು ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2028ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕರು, 2028ಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೊ ಅಥವಾ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ?. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಕೆಲವರು ತಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತೇ‌ನೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೈತಿದ್ರು. ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿದರೆ ಡಿವಿಎಸ್ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇವನೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ‌. ಪಕ್ಷಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮಠಾಧೀಶರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಪೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಜನರ ಕಷ್ಟ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ- ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರು. ಜನ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತಾಡಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡೆ ಗಮನ‌ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನರೇ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ‌ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರೀತಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಪರಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಯಾಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗ ಬಾರದು ಅಂತ ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖರ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಳಿ ಬಹುಮತ ಇದ್ರು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು.

