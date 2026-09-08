ದಲಿತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬದುಕಿಗೆ 'ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ' ಭೂಮಿ ಸಿಗುವುದೇ? ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ
ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: "ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ಕೇವಲ ನಿವೇಶನವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬದುಕಿನ ಕೃಷಿ ಹಕ್ಕು. ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಜಮೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ.
Published : September 8, 2026 at 12:58 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಮನಿತರ, ಶೋಷಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ 'ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ' ಭೂಮಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಭೂಹಕ್ಕಿನ ಹೋರಾಟವೀಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿಯೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ "ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ಕೇವಲ ನಿವೇಶನವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬದುಕಿನ ಕೃಷಿ ಹಕ್ಕು. ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಜಮೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಏನಿದು ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ವಿವಾದ? 1892ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಟ್ರೆಮನ್ಹೀರೇ ಅವರ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 'ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ' ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,509.79 ಎಕರೆ (ಅಂದಾಜು 8,800 ಎಕರೆ) ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1997ರವರೆಗೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ರಿಂದ 2 ಎಕರೆಯಂತೆ ಸುಮಾರು 7,366 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,590 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಾದ: ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆ, ಸೈಟ್ ನೀಡಲು ಸುತ್ತೋಲೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬದಲಿಗೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30x40 ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 60x40 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಮನೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು (ಸೈಟ್) ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
"ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,800 ಎಕರೆ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 7,400 ಎಕರೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ 1-2 ಎಕರೆಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳಿದಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಅಥವಾ 2 ಎಕರೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉಳುಮೆ ಬದಲು ನಿವೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್.ವಿ. ದರ್ಶನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ: 'ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು', ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ದಲಿತರನ್ನು ಕೃಷಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಬರೀ 30x40 ಅಡಿ ಸೈಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಸಮುದಾಯದ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ, ಖಾಸಗಿ ತೋಟಗಳ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿಯಾದರೂ ತಲಾ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2017' ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶವೂ ಇದೆ.
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ರಘು ಎಕ್ಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿಗಾಗಿ 5,590 ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈಚೆಲ್ಲುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಏಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ತಲಾ 2 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಮೀನು ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18ರ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ದಶಕಗಳ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಈ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2017ರ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅಸ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಭೂ ಖರೀದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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