ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ: ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ

ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
ETV Bharat Karnataka Team

November 13, 2025

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮಧುಸೂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅವುಗಳ ಹೊಡೆದಾಟ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿಗಳು ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಎದುರುಬದುರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆದರುವ ಹುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ರೈತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹುಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದೂ ಕೂಡ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಲಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶತ್ರುವೇ" ಎಂದರು.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮಧುಸೂದನ್ ಜತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂವಾದ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಫಾರಿ ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ: ಸಫಾರಿ ಬಂದ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಸಫಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸಫಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಜನಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್​ ಆಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್​: ಬಂಡೀಪುರ, ದಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ, ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಬಳಿಯ ನಾಣಾಹಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಫಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಸ್, ಜೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗಳ ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 400ರಿಂದ 750 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದರ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದರವಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಫಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ 15 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡಂಚಿನ 20 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ದೂರದವರೆಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗಳು ಸಹ ಇರಬಾರದು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಸಫಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವರ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ, ಚಾರಣ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂದ್: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

