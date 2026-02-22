ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : February 22, 2026 at 2:12 PM IST
ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 5.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಇದರ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 10 ರೂ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ರೂ. ಇದೆ.
ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಹುಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ದಟ್ಟ ಕಾನನ, ಕಾನನದೊಳಗೆ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಹರಿಯುವ ತುಂಗ ಭದ್ರಾ ನದಿ, ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹರಿದು ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಉಪ ನದಿಗಳಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಟನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಬಟನ್ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನದಿಗಳ ಹರಿವುಗಳನ್ನು, ಸಾಗುವ ದೂರ ಹೀಗೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಿಕತೆ ಉಗಮ, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಾಹಿತಿ: ಎರಡನೇ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಉಗಮ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಹುಟ್ಟು, ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದಾರಿ, ಕಲೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದ ರಾಜರುಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ರಾಜ ಮನೆತನಗಳ ವಿಶೇಷ, ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಾಡಿನ ಚಿತ್ರಣ: ಮೂರನೇ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಕಾಡಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಕಾಡುಕೋಣ, ಸಿಂಗಳಿಕ, ಹೆಬ್ಬಾವು, ಸಾರಂಗ, ಗೂಬೆ, ಚಿರತೆ, ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಬಾವಲಿಗಳು ಗಿಡ ಮರಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಕೊಡುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನ ಶಬ್ದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ದರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ತಾಪಮಾನ ಹೇಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊಸ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾವು, ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪುಳಕಿತರಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗಡೆ 15 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ನಲಿಕಲಿ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಂಜಿ, ರಾಕೆಟ್, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯ ತಿಳಿಸುವ ಸಾಧನ ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಹೊನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ 8.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳು. 5.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ 3 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ರೂಂಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನದಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.
'ಜೊತೆಗೆ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಟು ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಜೀವಿಗಳ ಮಾಡಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಅಳಿಲು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಮಾಡಲ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಮೂರನೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದ ರಾತ್ರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಡಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಂತರ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಮಟೆಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
