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ಹಾಸನ: ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಾಟ್‌ಗೆ ಸಿಗದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಕೊನೆಗೂ ಸೆರೆ

ಸತತ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

WILD ELEPHANT THAT ESCAPED FROM DOT TWICE CAPTURED IN HASSAN
ನರಹಂತಕ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 11:30 AM IST

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ಹಾಸನ: ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿರಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕೆಪಿ ಕಾಲರ್ -2 ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸತತ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಕಾಡಾನೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ. (ETV Bharat)

ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜೀಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಂಜೀಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಡಾನೆ ಡಾಟ್​ಗೆ ಸಿಗದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಟಿಎಫ್ ತಂಡ ಹತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.

ಕಾಡಾನೆ ಶಿರಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬದಲಿಸಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯತ್ತ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿದರು.

WILD ELEPHANT THAT ESCAPED FROM DOT TWICE CAPTURED IN HASSAN
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳ ಬಳಕೆ. (ETV Bharat)

ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯ: ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಡಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಯಿತು, ಸಾಕಾನೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಡಿಎಫ್‌ಓ ಸೌರಭ್‌ಕುಮಾರ್, ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಏಡುಕುಂಡಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾನೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಲಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಈಶ್ವರ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

HASSAN
ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ
ಕೆಪಿ ಕಾಲರ್ 2 ಕಾಡಾನೆ
ELEPHANT
WILD ELEPHANT

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