ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ದಂತದ ಆನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ದಂತದ ಆನೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Published : April 6, 2026 at 8:09 AM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ದಂತದ ಕಾಡಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ದಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾಡಾನೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಡಾನೆಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಲನ ವಲನಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಆನೆ ಪದೇ ಪದೆ ಮುತ್ತೋಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕೆಸವೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದ ಬಳಿ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವಿದ್ದು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಪದೇಪದೇ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ವೀರೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಆನೆ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದ ಕಾಡಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 4,500 ರಿಂದ 5,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೂ ಈ ಆನೆ ತೂಗಬಲ್ಲದು. ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಿಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದಂತಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಡಾನೆಗಳು ದಷ್ಟ-ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆನೆಗಳ ದಂತಗಳು ಇಷ್ಟು ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಲು ಎತ್ತರವಾದ ಹಾಗೂ ದಂತಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಸಿಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳು, ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ, ಮುತ್ತೂಡಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೆಸವೆ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರೋದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೈತ್ಯ ಆನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದೊಡ್ಡ ದಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆನೆಯು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
