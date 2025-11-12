ETV Bharat / state

ದಂತ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಏಕದಂತನಾದ ಭೀಮ; ಗಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಆನೆ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ!

ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ದಂತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭೀಮ, ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದ ಚಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಫಿತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.

WILD ELEPHANT BHEEMA
ಕಾಡಾನೆ ಭೀಮ (ETV Bharat)
ಹಾಸನ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂತ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಭೀಮ, ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್​ 9ರಂದು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳಾದ ಭೀಮ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಳೆ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಬಳಿ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಒಂದು ದಂತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಭೀಮನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರೂ ಭೀಮನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆ ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದ ಚಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಫಿತೋಟದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಅದೇ ಗಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದ ಭೀಮ, ಭಾನುವಾರ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಹೆಸರಿನ ಕಾಡಾನೆ ಜತೆಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ.

2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿ ನರಳಾಡಿದ್ದ ಭೀಮನಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯರ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಭೀಮನಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮದವೇರಿದ ಭೀಮ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಗಾಯ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮದವೇರಿದ ಕಾರಣ ಊರೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಭಾನುವಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ ಭೀಮ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್​ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತೋರಿದ್ದ. ಕಾಡಾನೆ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆನೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಜತೆಗೆ ಕಾದಾಡುವಾಗ ಭೀಮನ ಬಲ ಭಾಗದ ದಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ದಂತ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಕಾಫಿತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಲಗ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್-ಭೀಮನ ಭೀಕರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೈತ್ಯ ಕಾಡಾನೆ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

