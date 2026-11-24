ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಉಬ್ರಾಣಿ ಬಳಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಬಚಾವ್
Wild elephant attacks: ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಉಬ್ರಾಣಿ ಬಳಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆಯು ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸವಾರರಿಬ್ಬರು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 1:17 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಬ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಾಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಮಂಜಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಯುವಕರು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ (3-ಫೇಸ್) ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಯುವಕರು ಎಂದಿನಂತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲೆಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಕೆಂಗಡೆ ಬಸಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಸವಾರರು, ಬೈಕ್ನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರ ತಪ್ಪಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆನೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚನ್ನಗಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ದೂರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಉಬ್ರಾಣಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿರಬಹುದೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಅಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉಬ್ರಾಣಿ, ಬಸವಾಪುರ, ದುರ್ವಿಗೆರೆ, ಮಾನಮಟ್ಟಿ, ಮುಗಳಿ, ಕಗ್ಗಿ, ಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಳಲಿ ತಾಂಡ, ಬಂಡೀ ಗುಡ್ಡ, ಚಿಕ್ಕಸಂದಿ, ಬಸವಾಪುರ, ಕೊಡಕಿಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಳಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ, ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಇತರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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